De ‘echte’ first lady haalt nog eens uit naar Melania Trump

Ivana (71), de ex-vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een interview gegeven aan een Britse talkshow. Daarin twijfelt ze hardop aan de prestaties van Melania Trump als first lady.

Naar eigen zeggen is Ivana “goed bevriend” met haar ex-man, al heeft ze vrijwel geen contact met Melania. “Ik spreek alleen direct met meneer de president. Ik bemoei me niet met ex-vrouwen en zijn privéleven. We praten over onze kinderen, soms over de economie, maar we spreken zeker niet over de ex-vrouwen”, vertelde Ivana aan Loose Women.

Op de vraag of de presidentsvrouw haar werk goed doet, antwoordt het voormalige 71-jarige model dat ze dat “betwijfelt”. “Ze is erg timide en ze bezoekt niet veel plekken. Ze doet alleen de verplichte bezoekjes, maar ze is erg stilletjes.”

“Ik ben eigenlijk first lady”

Ivana zei in 2017 al eens tegenover ABC News lachend dat ze een direct telefoonnummer heeft van het Witte Huis, maar Donald daar niet wil bellen omdat Melania daar ook is. Naar eigen zeggen wil ze niet zorgen voor frictie in hun relatie. “Omdat ik eigenlijk de eerste Trump-vrouw ben, ik ben de échte first lady.” Daarop bestempelde de woordvoerder van Trump Ivana als aandachtstrekker.

Donald en Ivana zijn van 1977 tot 1992 getrouwd geweest. Samen hebben ze drie kinderen: Donald Jr. (42), Ivanka (38) en Eric (36). Met Marla Maples heeft de Amerikaanse president nog dochter Tiffany (26) en met Melania heeft hij zoon Barron (14).