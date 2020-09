Dan toch geen fans toegelaten bij openingsmatch Bundesliga

Bayern München mag vrijdag dan toch geen supporters toelaten in de Allianz Arena voor de openingsmatch van het nieuwe Bundesliga-seizoen tegen Schalke 04. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten donderdag bekendgemaakt.

Eerder op de dag was er nog sprake van 7.500 fans toe te laten in het stadion van Bayern München, maar uiteindelijk stapt men af van dat plan gezien er in de regio steeds meer besmettingen met het coronavirus worden vastgesteld.

Begin deze week kwamen de Duitse deelstaten overeen dat clubs 20 procent van alle beschikbare tickets mogen verkopen. Het is echter aan de plaatselijke autoriteiten en gezondheidsinstanties om een definitieve beslissing te nemen voor elke wedstrijd.