Wegdek A12 moet over afstand van drie kilometer afgeschraapt en hersteld worden door oliespoor

Londerzeel - Op de A12 tussen Brussel en Antwerpen moet ter hoogte van Londerzeel het wegdek over een afstand van drie kilometer afgeschraapt worden, waarna een nieuwe asfaltlaag moet gelegd worden. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) donderdagmiddag. Een en ander is het gevolg van het olieverlies door een kraanwagen woensdagmiddag, waardoor de A12 een tijdlang volledig was afgesloten. Tot de herstellingswerken klaar zijn, zal er slechts één rijstrook beschikbaar zijn.

Op de A12 verloor een kraanwagen woensdagmiddag een hoop hydraulische olie tussen Londerzeel en Willebroek. De brandweer Vlaams-Brabant West en de Civiele Bescherming waren de hele namiddag in de weer om de smurrie op te ruimen maar uiteindelijk bleek woensdagavond dat enkel het linkerrijvak kon vrijgegeven worden en dat het rechter- en middenrijvak een nieuwe schoonmaakbeurt nodig hadden. Die vond afgelopen nacht plaats en donderdagochtend is een nieuwe evaluatie gemaakt.

“Uit de stroefheidsproeven van Wegen en Verkeer is gebleken dat het wegdek in de zone voor en na het kruispunt van de Kerkhofstraat in Londerzeel niet klaar is voor gebruik”, zegt Anton De Coster van AWV. “Het asfalt moet afgeschraapt worden en er zal een nieuwe asfaltlaag aangebracht worden op het kruispunt zelf en in de zone voor en na het kruispunt. Die werken zullen donderdagnamiddag gebeuren en de herstelling zal duren tot donderdagavond.”

De avondspits van donderdag blijft dus niet van hinder gespaard, want er zal maar een rijstrook openblijven voor het verkeer voor en na het kruispunt in Londerzeel. Vrijdagochtend zal het verkeer normaal kunnen verlopen. In de zone voorbij het kruispunt met de Kerkhofstraat is er geen probleem meer met de stroefheid, en daar kunnen de rechterrijstrook en de middelste rijstrook al opengesteld worden, aldus nog AWV.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om tussen Brussel en Antwerpen de E19 te nemen tot de A12 opnieuw volledig opengesteld is.