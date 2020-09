“Eén van meest actieve cocaïnenetwerken van Europa” opgerold met 20 arrestaties

Na vijf jaar onderzoek naar een Albanees cocaïnenetwerk zijn twintig arrestaties verricht in Europa en Dubai. Bij de operatie op dinsdag waren tien landen betrokken. Volgens Europol is hiermee het Albanese cocaïnenetwerk Kompania Bello opgerold, een van de meest actieve netwerken voor cocaïnehandel in Europa.

Honderden politieagenten, met gespecialiseerde arrestatieteams, vielen dinsdag in de vroege ochtenduren binnen bij de leden van het drugssyndicaat. Er zijn arrestaties verricht in Italië (5), Duitsland (2), Griekenland (2), Roemenië (1), Hongarije (1), Spanje (1), Albanië (5), Nederland (2) en Dubai (1).

De internationale verdachten zitten in voorlopige hechtenis op verdenking van onder meer internationale handel in verdovende middelen, drugsbezit en moord. Eerder zijn 84 leden van de criminele groepering opgepakt.

Het onderzoek staat onder leiding van de nationale politie van Italië. In de loop van het onderzoek is bijna vier ton cocaïne en meer dan 5,5 miljoen euro aan contanten in beslag genomen.