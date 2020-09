Club Brugge haalt jonge middenvelder uit Guinee

Club Brugge heeft donderdag de Guineeër Ibrahima Breze Fofana aangetrokken. De 18-jarige centrale middenvelder komt over van Diamants de Guinee en tekende een contract tot 2023 in Brugge. Hij was vorig seizoen nog actief op de U17 Africa Cup of Nations waar hij vijf keer de negentig minuten volmaakte.