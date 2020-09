Italiaanse politie arresteert 22 maffialeden op Sicilië

De Italiaanse politie heeft 22 verdachte leden van de Cosa Nostra-maffia op Sicilië gearresteerd, zo heeft de politie donderdag samen met het parket bekendgemaakt.

De veronderstelde maffiabaas Benedetto La Motta (62) is een van de verdachten. La Motta leidde de clan Santapaola-Ercolano, en is samen met zijn naaste vertrouweling Antonino Marano (76), bekend als ‘de gevangenismoordenaar’, in hechtenis genomen.

Na 47 jaar gevangenisstraf werd Marano in december 2014 vrijgelaten, en de politie zegt te geloven dat hij in oktober 2016 samen met La Motta nog een moord heeft gepleegd.

De 22 worden beschuldigd van lidmaatschap van de maffia, de oprichting van een criminele organisatie met als doel illegale handel in verdovende middelen, het bezit en de handel in verdovende middelen, meervoudige aanslagen en meervoudige afpersing.