Ook Serie A begint weer: kan Lukaku met Inter profiteren van twijfels bij Juventus? Uitkijken naar Fiorentina en oude bekende

Zaterdag om 18u00 trapt Fiorentina de 89ste editie van Serie A op gang: meteen een ploeg om naar uit te kijken. Atalanta en Inter krijgen nog een weekje rust na hun Europese campagne maar de andere ploegen geven vanaf dit weekend weer typische Italiaanse lessen tactiek. Wat mag u verwachten van het nieuwe voetbalseizoen in Italië?

De kampioen: Inter Milaan hijgt in de nek van Juventus

Toen Juventus in 2012 na negen jaar droogte opnieuw de titel pakte, was de langste winstreak van titels in Serie A vijf op een rij. De Oude Dame verhoogde ...