Gentenaar krijgt elf jaar rijverbod door vijf keer dronken achter het stuur te kruipen

Gent - Een man uit Gent kreeg donderdag door de politierechter een rijverbod van elf jaar opgelegd. De voorbije jaren werd hij vijf keer betrapt op rijden onder invloed. Eén keer had hij maar liefst 3,5 promille op.

Tussen 2014 en 2018 werd een man uit Gent vijf keer betrapt op rijden onder invloed. Telkens met hoge promillages in zijn bloed. Eén keer had hij meer dan 3,5 promille in zijn bloed. Daarbovenop was ook eens niet in orde met zijn verzekeringspapieren.

De politierechter was donderdag streng voor de man. “Uw gedrag is problematisch gewoon. Een geluk dat er nooit gewonden of erger zijn gevallen.” De man zijn advocate probeerde toch wat context te geven. “Mijn cliënt is na zijn scheiding in een negatieve spiraal gekomen en beginnen drinken. De feiten zijn niet goed te praten en dat beseft hij ook.”

Opname en vrijwilligerswerk

Volgens zijn advocate heeft de man zijn leven opnieuw op orde. “Hij heeft zich enkele maanden laten opnemen en ondertussen werkt hij als vrijwilliger. Hij blijft hard werken om zijn probleem onder controle te houden.”

Zijn advocate vroeg aan de rechter om qua boete mild te zijn. “Mijn cliënt heeft weinig middelen voorhanden. Een zware boete kan hem enkel maar opnieuw in die negatieve spiraal duwen.”

De rechtbank hield hiermee rekening in zijn uitspraak. De man werd in totaal veroordeeld tot een geldboete van meer dan 6.000 euro, maar wel volledig met uitstel voor enkele jaren. Wel werd hij onbekwaam geacht om te rijden met een voertuig en kreeg hij een rijverbod van 11 jaar.