Touring: “Enkel elektrische bedrijfswagens vanaf 2026 is te vroeg”

Enkel nog elektrische bedrijfswagens vanaf 2026 is te vroeg. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring donderdag in een reactie op het bericht in De Tijd dat de Vivaldi-onderhandelaars het erover eens zijn dat vanaf dan alle nieuw verkochte bedrijfswagens zero-emissie (in de praktijk dus volledig elektrisch) zouden zijn.

Touring vreest dat er tegen die datum nog niet voldoende laadinfrastructuur zal zijn en dat voor veel bedrijven de prijzen van elektrische voertuigen nog veel te hoog zullen zijn. “Bovendien moet men tijd geven aan de consumenten om zich hierop voor te bereiden”, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe. “Er zijn tal van bestuurders die hun voertuig niet zomaar kunnen opladen thuis of op kantoor, omdat ze niet over de nodige uitrusting beschikken of in een appartement wonen zonder garage of mogelijkheid tot laadpunt, of waar de werkgever gewoon geen eigen parkeerplaatsen heeft.”

Daarom stelt Touring voor om vanaf 2030 enkel nog elektrische, plug-in hybrides en hybrides als bedrijfswagens toe te laten. De mobiliteitsorganisatie benadrukt dat de impact van de bedrijfsvoertuigen op klimaat en congestie wordt overschat. “Het zijn de meeste ecologische voertuigen die rondrijden. Het is niet zo’n goed idee om deze sector zo snel onder druk te zetten. Misschien moeten we de kans bieden aan ondernemingen om eerst uit deze economische crisis te geraken”, klinkt het.

Het mobiliteitsbudget moet volgens Touring bovendien “veel aantrekkelijker worden gemaakt, zodat meer werknemers de keuze nu al maken voor een milieuvriendelijke wagen of om hun budget volledig te spenderen aan alternatieve verplaatsingsmodi”.