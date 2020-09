Suarez slaagt voor Italiaanse taaltest, komt transfer naar Juventus toch nog in orde?

Luis Suarez (33) is donderdag in Perugia geslaagd voor een Italiaanse taaltest. Die heeft de Uruguayaanse aanvaller van Barcelona nodig om een Italiaans paspoort te verkrijgen. Dat paspoort is noodzakelijk om een transfer naar Juventus af te dwingen aangezien de Italiaanse landskampioen al zijn maximum van twee transfers van niet EU-spelers deze zomer heeft opgebruikt. Het verkrijgen van het Italiaans paspoort wordt wel een race tegen de klok want de transfermarkt sluit op 5 oktober.