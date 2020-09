Duizenden advocaten staan nu al klaar om uitslag te betwisten: waarom de echte presidentsstrijd pas uitbarst na verkiezingen

De kans is klein dat we woensdagochtend 4 november zullen weten wie de volgende president van de VS is. Joe Biden rekent er alvast niet op. Hij heeft een leger gespecialiseerde advocaten in stelling gebracht om het correcte verloop van de verkiezingen te volgen. Meer dan een kiesstrijd dreigen de verkiezingen dus een juridische veldslag te worden die weken kan duren en het land in een gevaarlijke impasse kan storten.