Hoe ‘simpel’ oliespoor voor zoveel ellende zorgt op de A12

Londerzeel - Al meer dan 24 uur is het doffe ellende op de A12 richting Antwerpen. Woensdag verloor een vrachtwagen in de buurt van Londerzeel olie. Pas donderdagavond zouden de drie rijstroken weer open kunnen. “Er is alles gedaan wat mogelijk was, maar sneller kon dit echt niet opgelost worden”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Een vrachtwagenchauffeur die woensdagmiddag richting Antwerpen reed op de A12 merkte ter hoogte van het kruispunt van Londerzeel dat zijn truck olie verloor. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, had het andere verkeer het oliespoor al opengereden en lag de smurrie over een afstand van een paar kilometers verspreid. Gevolg was een spekgladde rijweg. Op een gegeven moment werd de snelweg afgesloten.

Brandweer en civiele bescherming zijn met groot materiaal ter plaatse gekomen en hebben het goedje proberen op te lossen met speciale producten. Ze hebben daarvoor de nacht doorgewerkt. Maar al snel bleek dat het goedje niet zo gemakkelijk op te ruimen was.

“Ze zijn dan begonnen om de rijweg schoon te spuiten. Voor we de weg weer volledig konden vrijgeven, moesten er zogenaamde stroefheidsproeven gebeuren. Om de toestand van het wegdek te controleren. Maar dat kan niet op een nat wegdek. Dus hebben we tot 10 u. donderdagochtend moeten wachten. Rond de middag was dat afgerond. Al die tijd was er nog altijd maar een rijvak, het linker, beschikbaar en dat zorgde uiteraard voor hinder. Ook al hebben we al de tijd het verkeer aangeraden om via de E19 naar Antwerpen te rijden.”

Sneller kon niet

De stroefheidsproeven wezen uit dat de zone net voorbij het kruispunt aan de Kerkhofstraat in Londerzeel, waar de meeste olie was gedruppeld, niet kon opengesteld worden voor het verkeer. Het asfalt wordt er afgeschraapt en in de loop van de middag wordt een stuk snelweg heraangelegd met sneldrogend asfalt.

“We hopen tegen 20 u. weer alle drie de rijstroken te kunnen openstellen. De kritiek van sommigen is onterecht. Iedereen die op het terrein was, heeft keihard gewerkt. Maar sneller dan we nu gewerkt hebben, was onmogelijk”, zegt De Coster.

Over het kostenplaatje kan het Agentschap Wegen en Verkeer nog niets zeggen. Maar het wordt alleszins een serieuze factuur. “Er is een proces-verbaal opgesteld. Experts zullen de kosten becijferen en dan is het aan de verzekeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid en van de transportfirma om te zaak te regelen”, zegt De Coster nog.

