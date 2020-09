Waasland-Beveren trekt Kameroense rechtervleugelverdediger aan

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Serge Leuko. De 27-jarige Kameroener, die speelt als rechtervleugelverdediger, komt transfervrij over van CD Lugo, een club uit La liga 2 in Spanje. Hij ondertekent een contract voor een seizoen met optie van een jaar.

Leuko kreeg zijn opleiding in Kameroen bij de Academy van Samuel Eto’o. Op zijn vijftiende zocht hij zijn toekomst in Europa, bij (de jeugd van) Real DC Mallorca, Levante en Valencia. Zijn eerste ervaring bij de senioren deed hij op bij FCV Mestalla, het tweede elftal van Valencia dat actief is in de Secunda Division B. Nadien trok hij naar CD Lugo, waar hij tijdens zijn eerste seizoen uitgeleend werd aan UD Somozas. Daarna speelde hij nog vier seizoenen voor CD Lugo.

Leuko sluit vrijdag aan bij de groep. Waasland-Beveren is niet goed aan het seizoen begonnen en bengelt met drie punten onderaan de Jupiler Pro League. Alleen Moeskroen (2 punten) doet slechter.

