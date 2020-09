PSG moet Juan Bernat lang missen met zware knieblessure

Paris Saint-Germain moet het de komende maanden zonder Juan Bernat stellen. De Spanjaard, die woensdagavond het veld verliet tijdens de eerste zege van de Franse topclub van het seizoen in de Ligue 1 tegen Metz (1-0), heeft het ligament van de linkerknie gescheurd. Dat heeft PSG donderdag gemeld.

Bernat viel tegen Metz even na het uur in, maar moest het veld in het Parc des Princes in de 86e minuut verlaten. Onderzoek bracht nu de zware knieblessure aan het licht voor de 27-jarige verdediger.

PSG telt na drie speeldagen drie punten. Daarmee staat het team van coach Thomas Tuchel pas op de vijftiende stek.