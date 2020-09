Orkaan Ianos treft eilanden in westen van Griekenland

Een orkaan op de Middellandse Zee, ook bekend als een medicane, heeft donderdag de kusten bereikt van drie eilanden in het westen van Griekenland. Dat meldde nieuwszender Skai.

De eilanden Zakynthos, Kefalonia en Ithaca werden als eerste getroffen. Veerdiensten naar het vasteland zijn geannuleerd vanwege de orkaan, die van meteorologen de naam Ianos kreeg. Pas zondag wordt een weersverbetering verwacht.

Een medicane is een zware depressie die gepaard gaat met harde wind en regen. Ze kunnen tegen het einde van de zomer boven de Middellandse Zee ontstaan als de watertemperaturen nog steeds hoog zijn. Zodra de storm het vasteland bereikt, verliest hij zijn intensiteit. “Vroeger was het een zeldzaam verschijnsel op de Middellandse Zee. Nu met de klimaatverandering, zal het waarschijnlijk vaker voorkomen”, zei Kostas Lagouvardos, hoofd van de Griekse meteorologische dienst.

De regio’s die naar verwachting het hardst zullen worden getroffen, behalve de eilanden in de Ionische Zee, zijn het schiereiland Peloponnesos, Centraal-Griekenland en tot op zekere hoogte het eiland Kreta. “Maar we kunnen niet precies zeggen in welke richting de medicane zal bewegen”, zei Lagouvardos op de staatstelevisie. Hij voegde eraan toe dat er vrijdag ook zware regenval en stormachtige winden worden verwacht voor Athene.