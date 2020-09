Van opvolger van Ronaldo naar verstoteling: hoe Bale bij Real Madrid zeven jaar lang op het verkeerde moment op de verkeerde plek was

Vrijdag vliegt Gareth Bale (31) van Madrid naar Londen, voor een uitleenbeurt aan de ploeg van Toby Alderweireld en José Mourinho. De Welshman werd in 2013 de duurste speler ter wereld, maar ging bij Real Madrid ten onder aan de vergelijking met Cristiano Ronaldo, blessures en de strijd met de Spaanse pers. Om uiteindelijk als een verstoteling aan een half miljoen per week papiertjes te zitten vouwen in de tribunes.