Honderden academici betalen duizend euro uit eigen zak om zwaksten te helpen: “Tijd om ongelijkheidsvirus aan te pakken”

Honderden Belgische academici hebben de voorbije dagen 1.000 euro van hun spaarrekening gehaald om die aan het goede doel te schenken. “Wij hebben geen loonverlies geleden tijdens de coronacrisis, de zwaksten uit onze samenleving wel”, is hun redenering. Maar het is meer dan liefdadigheid: de professoren willen er de politiek mee wakker schudden.

Wachten tot papa weer thuis is, want zijn smartphone is in het gezin het enige toestel met internet: het afstandsonderwijs tijdens de lockdown was in sommige huishoudens allesbehalve evident. De tijdelijke ...