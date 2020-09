Romelu Lukaku maakt kans op titel van Speler van het Jaar in Europa League

Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter) is samen met de Argentijn Éver Banega (FC Sevilla) en de Portugees Bruno Fernandes (Sporting Lissabon/Manchester United) genomineerd voor de titel van Speler van het Jaar (2019-2020) in de Europa League. De winnaar wordt op 2 oktober bekendgemaakt.

Lukaku maakte dit seizoen 7 doelpunten in slechts 6 wedstrijden van Inter Milaan in de Europa League en was daarmee topschutter. Hij debuteerde vorig jaar in de Serie A met 23 doelpunten.

De Rode Duivel, nog steeds maar 27 jaar oud, verloor met Inter de Europa League-finale van FC Sevilla met 3-2 in augustus. Lukuka scoorde het eerste doelpunt na 5 minuten via een strafschop, maar was ook jammerlijk betrokken bij een eigen doelpunt. Hij evenaarde het record van die andere legende van Inter Milaan, de Braziliaan Ronaldo, met 34 doelpunten in één seizoen.

Banega won voor de derde keer de Europa League met Sevilla, met 4 assists in 7 wedstrijden, waarvan eentje in de finale. Bruno Fernandes speelde 5 wedstrijden met Sporting Lissabon begin dit seizoen en 5 andere wedstrijden voor Manchester United na zijn transfert in de winterstop. In totaal maakte hij 8 doelpunten en 4 assists.