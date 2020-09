Oesterseizoen officieel geopend in Zeeland: “Goed gevuld en heerlijk van smaak”

Goed nieuws voor de lekkerbekken onder ons. Donderdag is in het Nederlandse Yerseke het oesterseizoen officieel geopend met een eerste oogst. ““De oesters zijn goed gevuld en heerlijk van smaak, zei Kees Van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging. De oesters zijn vooral in België erg in trek, met een geschatte afzet van ruim 60 procent.

De eerste mosselen werden donderdag feestelijk opgehaald en klaargemaakt voor transport over de grens. Zeeland is de enige provincie in Nederland waar oesters worden gekweekt, jaarlijks goed voor een productie van 20 tot 25 miljoen stuks. “We zijn blij met de start van het nieuwe seizoen, dat er zeer beloftevol uitziet”, zegt Van Beveren.

Oesters zijn een delicatesse en dat spiegelt zich af in de geoogste volumes. De productie van de Zeeuwse mosselen bedraagt bijvoorbeeld al snel 50 miljoen kilo per jaar. Maar Belgen consumeren een opmerkelijk aandeel van de markt. “Van de totale verkoop, dus inclusief de import uit landen als Ierland, Engeland, Denemarken en Frankrijk, gaat zo’n 60 tot 70% naar België”, klinkt het.

De oesterkwekers in Zeeland beschikken vandaag over 550 hectare percelen in het Grevelingenmeer en 1.550 hectare in de Oosterschelde.