OHL-coach Marc Brys over interesse van KRC Genk: “Ik zie niet in wat mij in Leuven kan weghalen”

OHL neemt het dit weekend op tegen Oostende, maar op zijn wekelijkse persbabbel kreeg Marc Brys voornamelijk vragen over Racing Genk. De Limburgers toonden interesse in de OHL-trainer, maar hij heeft er naar eigen zeggen geen oren naar.

Brys ging de vragen over Genk allesbehalve uit de weg, en beantwoorde ze met een kwinkslag. “Ik heb getekend voor Genk…of was het nu Gent”, grapte hij. “Nee, jullie spreken van een vrijage, maar dat moet van twee kanten komen. Ik kan in Leuven op een schitterende manier werken, met een ambitieuze groep en bestuurders met een enorme voetbalkennis, een luxesituatie. Ik ben ook nog maar net bij OHL, ook dat speelt mee. Ik zie niet in wat mij hier kan weghalen.”

De OHL-coach wil naar eigen zeggen liever gestaag groeien met de Leuvenaars, die over niet onaardige budgetten beschikken, dan naar Genk te verhuizen. “Er is nog enorm veel potentieel in Leuven en het past bij mij om stapsgewijs progressie te willen maken. Het is totaal niet aan de orde om aan Genk te denken nu. En bovendien eet ik hier elke morgen én middag heel lekker”, gooit hij er nog een grapje tussen. “Dat neemt niet weg dat ik altijd nee ga zeggen als ik ooit word opgevrijd door iets dat wel aantrekkelijk is. Als Barcelona komt, zal ik het wel overwegen.”

Op blessurevlak is er eindelijk eens beter nieuws bij OHL. Croizet en Ngawa lijken fit te geraken voor het bezoek aan KV Oostende zaterdag. Duplus en Tshimanga maken sneller dan verwacht progressie en staan misschien toch geen maanden aan de zijlijn.