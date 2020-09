Studio 100 ontslaat 16 medewerkers: “Hard getroffen door coronacrisis”

Studio 100 heeft donderdag 16 medewerkers van Studio 100 Benelux van het kantoor in Schelle ontslagen. Het media- en entertainmentbedrijf verwijst voor de ontslagen naar de coronacrisis. Of er nog ontslagen zullen vallen, kan CEO Hans Bourlon nog niet zeggen.

“Studio 100 is ongemeen hard getroffen door de maatregelen in de strijd tegen corona. Dat laat zich voelen doorheen het hele bedrijf”, klinkt het in een beknopt persbericht. Het bedrijf zegt daarom dat het “ingrijpende kostenbesparingen” moet doorvoeren en de impact van de dalende inkomsten moet opvangen “om zo perspectief voor de toekomst te creëren”.

“Door de coronacrisis bleven parken een tijd toe, theaterproducties werden afgelast, tv-producties lagen stil”, reageert CEO Hans Bourlon. “Aangezien wij een groot deel van onze inkomsten uit de verkoop van tickets halen, weet je wat dat betekent. Nu al weten we dat we voor het boekjaar 2020 zeker 70 miljoen euro minder inkomsten zullen hebben. Dan moet je als bedrijf ingrijpen, en dat hebben wij gedaan. Ik denk dat geen enkele werkgever graag mensen laat gaan, maar in dit geval konden we echt niet anders”, zegt Bourlon.

De zestien ontslagen vallen in het kantoor in Schelle. Bij Studio 100 Benelux werken in totaal 200 mensen. Of er nog meer ontslagen komen, kan Bourlon niet voorspellen. “Omdat niemand op dit moment weet hoe het verder zal gaan, en wanneer we bijvoorbeeld opnieuw kunnen spelen in ons theater.”