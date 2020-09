Nederlandse politicus probeert uit te pakken met citaat van Elsschot maar valt compleet door de mand: “U weet dat dit gaat over een man die zijn echtgenote wil vermoorden?”

Nederlands politicus Gert-Jan Segers heeft in de Tweede Kamer in Den Haag een betoog gehouden tegen het oprukkende individualisme in de coronacrisis. Hij gaf met zijn woorden een stevige sneer naar de huidige regering. Om zijn standpunt kracht bij te zetten gebruikte de voorzitter van de ChristenUnie een citaat van de Vlaamse schrijver Willem Elsschot. Maar de politicus wist niet wat de ware betekenis is van het citaat - iets waar hij fijntjes op gewezen wordt door de leider van de PvdA, Lodewijk Asscher.