OVERZICHT. Goed doorgewerkt achter de schermen: over deze dossiers zijn Vivaldi-partijen het al eens

De zeven Vivaldi-partijen zaten donderdag voor de eerste keer sinds de quarantaine-onderbreking weer fysiek samen, maar achter de schermen werkten de partijvoorzitters en hun sherpa’s naarstig verder aan een regeerakkoord. De grootste politieke knopen moeten nog worden doorgehakt, maar over een reeks dossiers zijn de onderhandelaars het wel al eens. Soms gaat het over wollige algemeenheden, maar soms is het al zeer concreet. Een overzicht van wat er nu al op tafel ligt.