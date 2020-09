Antwerps gouverneur Cathy Berx verdedigt corona-aanpak: “Als de maatregelen werken, krijg je de reactie ‘waarom was dit nodig?’”

In Antwerpen heeft provinciegouverneur Cathy Berx donderdag tekst en uitleg gegeven bij de aanpak van de coronacrisis de voorbije maanden, en dan vooral tijdens de zomervakantie toen ze strenge provinciale maatregelen nam om het stijgend aantal besmettingen een halt toe te roepen. “We kampen met de preventieparadox”, zegt ze. “Als de maatregelen werken en de cijfers snel weer lager worden, krijg je de reactie ‘waarom was dit nodig?’.”

Het aantal ziekenhuisopnames bleef tijdens de Antwerpse heropflakkering van het coronavirus in juli en augustus uiteindelijk erg beperkt in vergelijking met het voorjaar. “Maar dat konden we toen niet weten”, zegt Berx. De gouverneur stelde ook dat evaluatiecel Celeval eigenlijk nog meer verregaande maatregelen adviseerde, zoals het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen naar (de stad) Antwerpen.

Berx en haar diensten kregen naar eigen zeggen “veel heftige reacties, tot het agressieve toe” toen ze maatregelen zoals een avondklok, het vervroegd sluiten van horeca en een algemene mondmaskerplicht aankondigden. Het aantal vastgestelde inbreuken op de maatregelen bleef echter wel beperkt.

Berx beloofde bij toekomstige provinciale maatregelen het provinciebestuur, dat weliswaar niet bevoegd is, meer te betrekken. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) waarschuwde er alvast voor dat “we zelfs in een noodsituatie niet mogen verglijden in een technocratie”. “Ik wil het leed van zieken en nabestaanden en het gevaar voor risicogroepen niet minimaliseren”, zei hij ook. “Maar we kunnen ons niet permitteren de huidige angstcultus nog lang in stand te houden. Ik vrees voor een golf van faillissementen en ontslagen.”