Waarom Bart De Wever 20 jaar N-VA-voorzitter zal zijn: “Natuurlijk kan je je afvragen of dat wel gezond is”

Een vadsige partij die zich te vaak ongenaakbaar waant en te vaak onzorgvuldig is. Zo schetste Bart De Wever zijn partij afgelopen zaterdag op een interne vergadering. Hij had ook meteen een remedie: zichzelf een zesde termijn als voorzitter gunnen. “Pure noodzaak”, noemen verschillende N-VA’ers dat. “Natuurlijk kan je je afvragen of dat wel gezond is.”

“Ten laatste in 2014 stop ik als partijvoorzitter. Dat staat in marmer gekapt. Ik heb er dan 10 jaar opzitten. Langer zou nadelig zijn voor de partij.” Dat liet Bart De Wever in maart 2012 optekenen in ...