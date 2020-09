Twaalfjarige jongen vermist in Mortsel

Mortsel - In het Antwerpse Mortsel is donderdag een 12-jarige jongen als vermist opgegeven, nadat hij ‘s ochtends thuis vertrok met zijn mountainbike. Child Focus, politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid.

Ilias Chahdi verliet omstreeks 8.10 uur zijn woning in de Vredebaan in Mortsel, op een blauw-grijze mountainbike met een beige zadel. Hij droeg een zwarte fietshelm, een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep en witte sneakers. Ilias had een rugzak bij van het merk Eastpack, met een motief van blauwe en zwarte vierkantjes. De verdwenen jongen is 1,62 m lang, normaal gebouwd, heeft bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril.

Nadat hij thuis vertrok, werd voorlopig niets meer vernomen van Ilias. Wie hem nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd om de politie te contacteren op het gratis nummer 0800 30 300 of Child Focus op het nummer 116 000. Mailen kan ook, naar opsporingen@police.belgium.eu.