Uitbater van kapsalon uit Tielt-Winge krijgt vijftien maanden cel voor opsluiting van stagiaire: “Ik zit al bijna een jaar opgesloten en mijn gsm is afgenomen”

Tielt-Winge - De correctionele rechtbank van Leuven heeft de uitbaters van een kapsalon in Tielt-Winge veroordeeld tot vijftien maanden cel. Zij hielden een stagiaire wekenlang gevangen op de zolder boven hun woning.

Dave D. en An T. leerden het slachtoffer kennen toen ze zich in januari 2017 aanbood voor een stageplaats in hun kapsalon Dave in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge. Na verloop van tijd vingen ze het meisje op en boden haar een onderkomen aan. Ze kreeg een eigen kamer op de zolder.

Na haar werkuren werd de stagiaire opgesloten in haar kamer. Omdat protest niet hielp, greep ze op 18 november 2018 naar een list. Ze dropte een briefje met een noodkreet in de jaszak van een vaste klant. “Ik zit al bijna een jaar opgesloten op zolder en mijn gsm is afgenomen.” De klant overhandigde het briefje aan de politie.

De stagiaire had aangegeven dat ze diezelfde avond alleen in het huis was. Bij afwezigheid van de eigenaars drong de politie de woning binnen en trof het meisje aan op de zolder. Ze was emotioneel helemaal in de war. Haar werkgevers hielden haar al maanden afgesloten voor de buitenwereld. Ze had met niemand contact en kon niet telefoneren.

De beklaagden stelden in hun verhoor dat ze de stagiaire niet vertrouwden en dat ze handelden “in het belang van haar eigen veiligheid”. De rechter oordeelde dat ze vanaf 10 oktober 2017 de vrouw daadwerkelijk gevangen hielden. Beiden kregen vijftien maanden cel, met uitstel gedurende drie jaar.

Het slachtoffer had een schadevergoeding van 25.000 euro gevraagd, maar moest genoegen nemen met 5.000 euro.