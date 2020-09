Terreurbeweging Islamitische Staat heeft donderdag via zijn propagandakanaal al-Naba de moord op zes Franse hulpverleners in Niger opgeëist.

Bij een aanslag op 9 augustus in een giraffenreservaat in Niger zijn zes Franse hulpverleners en hun Nigerese gids en chauffeur om het leven gekomen. IS zegt een “blitzaanval” te hebben uitgevoerd op zes Franse “kruisvaarders” en twee Nigeriaanse “afvalligen”.