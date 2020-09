Anderlecht-speler James Lawrence besmet, Antonio Milic in quarantaine

Waasland-Beveren-Anderlecht komt niet in gevaar. Na Vlap, Zulj en Wellenreuther doken bij RSCA weliswaar nog twee corona-gevallen op, maar het gaat om een staflid en een B-kernspeler. Pas bij 7 besmette A-spelers is uitstel mogelijk. Volgens onze info is de overbodige James Lawrence besmet en wordt er ook met Antonio Milic geen risico genomen.

Anderlecht trainde gisteren pas laat. Ze wilden pas het veld op als de resultaten van alle coronatests bekend waren. Na de training werden de spelers elk met een lunchpakket huiswaarts gestuurd. Eten op de club kan niet meer. De schrik voor Covid-19 zit er goed in. “Het geeft stress”, vertelde Kompany. “Het is een loterij, want je weet niet of er één of tien spelers besmet zijn. We proberen de risico’s op besmetting beperkt te houden, maar het maakt de trainersjob niet makkelijker. Op sportief vlak wil je de lat toch hoog blijven leggen en zo goed mogelijk trainen. Vanaf nu wil ik trouwens niets meer horen over corona. Iedereen is getest en we beschikken tegen W-Beveren over dezelfde kern”

Kompany gaf zijn persconferentie via een videocall. Zijn matchvoorbereiding komt niet in het gevaar omdat de besmette speler de overbodige James Lawrence zou zijn. Ook Antonio Milic die een huis deelt met Peter Zulj vertoonde recent lichte symptomen. Hij testte vorige wel negatief, maar zit toch in quarantaine. Het zijn spelers waar Kompany niet meer op rekent, maar het virus is pertinent aanwezig.