Amerikaanse professor om het leven gekomen bij “freaky” ongeluk met lift: “Afgrijselijk, het was niet eens een schreeuw. Ik kan niet beschrijven wat het wel was”

Een professor aan de Universiteit van Boston is woensdag om het leven gekomen bij een “bizar” ongeluk met een lift. Dat meldt CNN.

De politie vond Carrie O’Connor (38) woensdagavond in de lift van haar appartementsgebouw. De vrouw was overleden aan “traumatische verstikking”, doorgaans het gevolg van een zwaar object op de borstkas.

Er wordt een onderzoek gevoerd naar de omstandigheden van het ongeluk, maar volgens getuigen was O’Connor bezig een doos in de lift te zetten, toen die plots naar beneden stortte. “Het was afgrijselijk”, aldus buurvrouw Leanne Scorzoni. “Ik wil nooit meer zoiets horen. Nooit. Het was niet eens een schreeuw. Ik kan niet beschrijven wat het wel was.”