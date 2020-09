Vincent Kompany ziet speler na speler uitvallen: “Vanaf morgen wil ik niet meer over corona praten”

Anderlecht is al een week in de ban van corona. Vlap, Zulj en Wellenreuther waren positief en na nieuwe tests kwamen daar nog één staflid en één speler uit de B-kern bij. Dat zei Vincent Kompany in zijn persconferentie via videocall voor W-Beveren. De besmette speler is James Lawrence, eerder raakte al bekend dat ook Antonio Milic geïsoleerd was. “Dit mag ons niet afremmen voor de wedstrijd in Beveren.”

Anderlecht trainde vandaag pas in de late namiddag. Ze wilden pas trainen als alle covid-testen bekend waren. Behalve de drie positieve gevallen trainde iedereen van de A-kern mee.

“Onze grote kern is quasi intact gebleven”, aldus Vincent Kompany. “Alleen een staflid en iemand uit de bredere kern vielen af. Je ziet wel dat de spelers deze week bezig waren met corona. Die resultaten afwachten is toch een loterij. Je weet niet of er één of tien spelers besmet zullen zijn. Dat geeft stress.”

Eerder op de dag raakte bekend dat Antonio Milic geïsoleerd is, de besmette speler is een overbodige: James lawrence. De Kroaat deelt voorlopig een huis met de besmette Peter Zulj en had symptomen. Hij zitin quarantaine. Kompany wilde niet ingaan op namen. “Ik benadruk dat we zo goed mogelijk alle maatregelen gevolgd hebben en die blijven volgen. Zelfs al is het behoorlijk complex met al die bubbels. Als het kan vergaderen we buiten, eten doen we niet meer op de club en bij trainingen proberen we de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Al willen we de lat natuurlijk niet lager leggen. De job van trainer is nog complexer in deze periode en dit mag ons niet afremmen. Tegen Waasland-Beveren moeten we nog beter proberen te presteren dan tegen Cercle. Vanaf morgen wil ik trouwens niet meer horen over corona. Iedereen is getest, dan ligt de focus volledig op de match.”

Het is afwachten of Kompany wijzigingen zal aanbrengen in zijn basisploeg. Verschaeren misschien, maar aanvaller Lukas Nmecha en verdediger Ognjen Vranjes blijven wellicht staan. “Ik heb een luxeprobleem. Nmecha heeft het talent dat ook Doku en Verschaeren hebben, maar er is ook concurrentie met Dimata en Colassin die hem vooruit pusht. Vranjes heeft zijn kansen volledig zelf afgedwongen. Ik ben geen type dat zomaar iets geeft. Wel tijd en energie, maar pas als iemand zichzelf 200 procent geeft, krijgt hij evenveel terug.”