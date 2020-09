Twitter grijpt opnieuw in bij dubieuze tweet van Amerikaanse president Trump

Twitter heeft donderdag opnieuw een corrigerende mededeling gezet onder een tweet van Donald Trump.

De Amerikaanse president schreef op de berichtendienst dat het resultaat van de verkiezingen op 3 november wel eens “NOOIT NAUWKEURIG ZOU KUNNEN WORDEN VASTGESTELD vanwege het nieuwe en ongekend” groot aantal stembiljetten dat dit jaar “ongevraagd” naar kiezers wordt gestuurd.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020

Twitter plaatste een uitroepteken onder de tweet met een link naar een tekst die uitlegt hoe veilig per post te stemmen. Het bedrijf heeft al vaker tweets van Trump van een mededeling voorzien, ook over dit onderwerp. Het bedrijf maakte vorige week al bekend dat het zijn beleid tegen berichten die bedoeld zijn om het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen vanaf donderdag aan te zullen scherpen. Misleidende of onjuiste informatie wordt verwijderd of voorzien van een waarschuwing. Dat geldt bijvoorbeeld voor onbewezen theorieën over verkiezingsfraude of misleidende informatie over de uitslagen.

Fraude

Trump zegt al langer – en telkens zonder bewijs – dat stemmen per post erg fraudegevoelig is, terwijl verkiezingsfraude volgens experts nauwelijks voorkomt in de VS. In 2016, het jaar dat Trump de slag om het Witte Huis won, heeft zowat één Amerikaan op de vier per brief gestemd.

In een andere tweet gaf de president staten die vanwege de coronapandemie proactief stembrieven naar kiezers sturen daar “NU” mee te stoppen, en mensen te vragen zich naar het stemlokaal te begeven om “zoals altijd te STEMMEN”. “Indien anders: HELP”, aldus Trump. Als voorbeeld twitterde hij “net bekend: sommige mensen in de staat North Carolina hebben TWEE STEMBRIEVEN gekregen. VERVALSTE VERKIEZINGEN loeren om de hoek”, aldus Trump. In nog een ander bericht zei de president dat stemmen per brief “INMENGING IN DE VERKIEZINGEN” door andere landen in de hand werkt.

The big Unsolicited Ballot States should give it up NOW, before it is too late, and ask people to go to the Polling Booths and, like always before, VOTE. Otherwise, MAYHEM!!! Solicited Ballots (absentee) are OK. @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020