Tweede naaktstrand mogelijk in Middelkerke: “We hebben hier een mooie plek”, zegt burgemeester Dedecker

Voorlopig zijn naturisten in België aangewezen op het enige naaktstrand in Bredene. Foto: Kris Van Exel

Middelkerke / Bredene - Krijgen de ruim 8.000 naturisten in ons land volgende zomer extra plaats? Met de twintigste verjaardag van het naaktstrand in Bredene in het vooruitzicht lijkt er eindelijk een opening voor een tweede naaktstrand langs de Belgische kust. Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, klinkt positief: “We hebben hier een mooie, afgelegen plek zonder doorwandelaars.”

Het gaat over een kuststrook ter hoogte van deelgemeente Lombardsijde, waar appartementen noch zeedijk potentiële pottenkijkers inkijk bieden. “Er zijn daar ook geen doorwandelaars die zomaar tussen de naturisten zouden kunnen belanden”, zegt Jean-Marie Dedecker (LDD). De burgemeester van Middelkerke staat “positief” tegenover de komst van een naaktstrand in zijn gemeente. “Op die plek ter hoogte van Lombardsijde was er deze zomer een bewaakt hondenstrand. Dat was een succes, maar eventueel zou die bestemming kunnen opschuiven richting Middelkerke, waardoor die strook weer beschikbaar wordt.” Het gaat om een stuk strand dat grenst aan Nieuwpoort en enigszins afgeschermd wordt door de militaire site. Nog voor de coronacrisis losbarstte, is er al gepraat met de Federatie van Belgische Naturisten (FBN).

LEES OOK. Onze man trok naar het naaktstrand van Bredene: naturisten genieten meer dan ooit van de nazomer (en in de duinen zelfs wat té vrijpostig)

“Middelkerke is de enige kustgemeente waarmee we al over een locatie spraken. We hopen dat de gesprekken goed evolueren”, zegt FBN-voorzitter Koen Meulemans. De man is alvast aangenaam verbaasd over Dedeckers kennis van het naturisme. “De ligging is inderdaad goed. Bovendien kan een naaktstrand ook commercieel interessant zijn voor Middelkerke. Zeker als je weet dat de Duitse naturistenbeweging groot en kapitaalkrachtig is. In Nederland kochten sommige Duitsers zelfs al een appartement om er te verblijven.”

Verdwaalde kinderen

Zoals onze krant woensdag vaststelde, herademen Belgische naturisten momenteel in Bredene, waar het voorlopig enige naaktstrand van ons land heropende na de gedwongen sluiting in juli en augustus. Ook de gemeente Bredene moest in de zomermaanden strandgasten kunnen spreiden, en dus werd het 400 meter lange naaktstrand een extra ‘textielstrand’. Een situatie die naturisten betreurden, maar die ze bij FBN wel begrijpen.

De situatie illustreerde wel hoe weinig strand is voorbehouden voor de circa 8.000 naturisten in ons land. Ook in normale zomers ligt het naaktstrand in Bredene snel vol, waardoor naturisten soms moeten uitwijken naar Nederland. “Koksijde, Blankenberge, De Panne… Er zijn de voorbije jaren in verschillende kustgemeenten pogingen geweest om een tweede naaktstrand te openen,” weet oud-schepen van Bredene Jacques Deroo, geestelijke vader van het eerste naaktstrand.“Eén van de argumenten waarmee een tweede naaktstrand vaak afgehouden werd, is dat verdwaalde kinderen niet op zo’n strand mogen verzeilen. We leven vandaag nog altijd in preuts België, maar als Jean-Marie Dedecker de moed heeft om er nu toch werk van te maken, juich ik dat uiteraard toe.”