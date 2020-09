De niet zo lullige geschiedenis van het urinoir: hoe het zelfs een rol speelde in de oorlog

Je kijkt naar een urinoir en denkt: stuk stinkend ijzer. Fout. Of toch zeker niet helemaal juist. Door de eeuwen heen was de openbare plasbak véél meer dan een plek om de blaas te ledigen. Een plek waar een parfum van geschiedenis rond hangt, zoals een nieuwe expo laat zien. Voor homo’s en verzetslui niet in het minst. “Dat je vandaag vaak de onderkant van de benen kan zien bij urinoirs, is een overblijfsel van dat verleden.”