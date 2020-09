Deadline voor nieuwe regering is donderdag 1 oktober … of wat later als het moet

Het blijft nog even wachten op een nieuwe regering, maar in de Kamer zijn de zeven Vivaldi-partijen toch al één en ondeelbaar. Premier Sophie Wilmès (MR) vroeg er gisteren, ondanks eerdere beloftes, niet opnieuw het vertrouwen. De partijen die achter de schermen aan een nieuwe regering werken, gooiden haar een reddingsboei. De nieuwe deadline is nu donderdag 1 oktober.