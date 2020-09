Charleroi speelt volgende week in de derde voorronde van de Europa League tegen Partizan Belgrado. De Serviërs - met Lazar Markovic (ex-RSCA) en Uros Vitas (ex-KV Mechelen) in de basis - konden pas in de verlengingen de verlossende 0-1 maken tegen het Macedonische Sfintul Gheorghe.