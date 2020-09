“Best wel goed nieuws” over rusthuizen, zegt Beke. “Toch waakzaam blijven”, zegt expert

Er zijn in de 820 Vlaamse en Brusselse woon-zorgcentra in totaal 66 besmettingen met het coronavirus geteld. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) noemt dat “best wel goed”, in vergelijking met het begin van de crisis in maart. “Je ziet dat we op vele vlakken beter voorbereid zijn.”

In drie rusthuizen is er een uitbraak, met dus meer dan vijf besmettingen. Van de negentien overlijdens in de afgelopen week waren er “bijna geen” in de woon-zorgcentra, zegt Sciensano.

Toch is er geen reden voor te veel optimisme, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). “In scholen lig je niet wakker van cijfers van deze grootteorde, maar in de woon-zorgcentra is een zekere sense of urgency wel op zijn plaats. Dat is een plaats waar je besmettingen echt wil vermijden. We moeten dus goed in het oog houden hoe het evolueert, en bij wie de besmettingen zitten. Als dat bij het personeel is, dat met verschillende bewoners in contact komt, dan is dat een groter probleem dan wanneer het gaat om een geïsoleerde bewoner.”

Beke zelf blijft rustig bij de cijfers, in de wetenschap dat er in de woon-zorgcentra veel meer getest wordt dan elders. Er wordt ook preventief getest bij mensen zonder symptomen. “En bovendien zitten de WZC’s nog altijd in een strenger regime dan de doorsnee bevolking”, klinkt het bij Beke.

Het is via die teststrategie dat eerder deze week ontdekt werd dat er een uitbraak is in het Gentse wzc Domino. Daar zijn veertien bewoners en vier personeelsleden besmet. Een volledige afdeling is er in quarantaine geplaatst.