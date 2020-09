“Ruim 200 misdaaddossiers lopen vertraging op door lockdown”: geen leugendetectors meer sinds maart

Een kleine gerechtelijke ravage: doordat de testen met de leugendetector sinds de lockdown in maart opgeschort zijn, liggen er meer dan 200 dossiers, allemaal zware misdaad, stof te vergaren op de bureaus van de federale recherche, zo vernam onze redactie. Een poging om de testen opnieuw op te starten op 1 september mislukte omdat de vier verantwoordelijke politiespeurders/polygrafisten “geen kwaliteit kunnen garanderen” en voor hun gezondheid vrezen.

Met het ingaan van de lockdown eind maart besliste de federale politie de leugendetectortests op te schorten. Bij zo’n test wordt een verdachte aan een machine gehangen en meet men onder meer hartslag, ademhaling en transpiratie om na te gaan of de verdachte liegt als men bepaalde vragen stelt.

De opschorting was een begrijpelijke zet, want om een leugendetectortest goed uit te voeren mag de testpersoon geen mondmasker – “of andere hinderlijke zaken” – dragen en moet de polygrafist ook vlak bij de testpersoon plaatsnemen om de “non-verbale communicatie” in het oog te houden: wordt iemand zenuwachtig, begint die te transpireren? Omdat het risico te groot was dat op die manier het coronavirus zou kunnen worden overgedragen, werden de testen gestaakt. “Om veiligheidsredenen”, dus.

Moorden, pedofilie

Nu, een half jaar later, liggen de tests nog steeds stil. Meer dan 200 dossiers zijn er inmiddels bijgekomen. “Een stapel waar we niet meer overheen geraken”, zegt een politiebron. “Het maakt de parketten en onderzoeksrechters uiterst zenuwachtig: zij kunnen hun zaken niet afronden zonder dat de polygraaftest, die veelal door de verdachte geëist wordt, in het dossier zit. Het gaat hier steeds over zware misdaadzaken: moorden, pedofilie, verkrachtingen.” Over welke zaken het precies gaat, is niet geweten.

“Het ligt aan de federale politie dat alles zo in de soep draait”, zegt de bron nog. “Het lokaal waar de test gebeurt, heeft geen deftige ventilatie en heel lage plafonds. Bovendien slaagt men er niet in de testpersonen – steevast verdachten – een Covid-test te laten ondergaan om zeker te zijn dat ze geen drager zijn van het virus.” Volgens de bron zal de zaak eerstdaags besproken worden met de vakbonden. “Er moet een goede oplossing komen.”

De federale politie reageert per mail. De woordvoerster wil het aantal uitgestelde tests niet bevestigen, maar geeft wel de ophoping van dossiers toe en zegt dat ze alles in het werk stellen om de tests zo snel mogelijk opnieuw op te starten. Maar dat lijkt niet eenvoudig, zo staat in de mail. “De maatregelen tegen het coronavirus moeten worden gecombineerd met strenge polygrafische normen, met alle risico’s van dien op foutieve en betwiste resultaten. Vooral het dragen van een mondmasker bemoeilijkt de test en voorkomt het opmerken van non-verbale communicatie. Overigens, ook in andere landen waar deze techniek wordt gebruikt, gaat het heropstarten moeilijk. Dit is geen unieke situatie voor België.”