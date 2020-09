Geruchten zo hardnekkig dat pornokoning ‘Dennis Black Magic’ moet reageren: “Neen, ik zit niet achter BV-foto’s”

Zit Dennis Burkas (46), alias Dennis Black Magic, achter het uitlekken van compromitterende foto’s van drie BV’s? Het gerucht werd de afgelopen dagen zo hardnekkig, dat de advocaat van de zelfverklaarde pornokoning zich donderdag genoodzaakt voelde om een persbericht rond te sturen: “Neen, hij is daar niet bij betrokken.”

“Burkas heeft de afgelopen weken nochtans veel moeite gedaan om zichzelf in dit dossier in de spotlight te werken”, zegt een betrokkene. Op woensdag 9 september, nog voor de drie mannen zelf

Dennis Black Magic was één van de eersten die de zaak in een video naar buiten bracht Foto: Instagram

naar buiten waren gekomen en er in de media over de zaak werd gesproken, zette Burkas een video op Instagram. Hij wist van het bestaan van de beelden af en had in de video een eigen theorie over wat er gebeurd was. Vervolgens eiste hij dat de drie ontslagen zouden worden.

In een later interview met de krant De Morgen zei Burkas dat de mysterieuze ‘Eveline’ die de foto’s van het trio aftroggelde, de Tsjechische pornoster Eveline D. was. Dat is een actrice met wie hij in 2019 nog had samengewerkt. De vrouw ontkende tegenover Het Nieuwsblad: “Ik ken die mannen niet.”

Dit was volgens onze bronnen ook de drie BV’s opgevallen, en zelfs de Brusselse speurders die de zaak onderzoeken. Burkas werd de afgelopen dagen naar eigen zeggen door verschillende journalisten gecontacteerd, met de vraag of hij er iets mee te maken had.

“De heer Burkas ontkent met de meeste klem hierbij op enigerlei wijze betrokken te zijn”, zo liet zijn advocaat Mounir Souidi donderdag met een persbericht weten.

“Het is niet omdat mijn cliënt een ongezouten mening heeft over deze zaak, dat hij er ook bij betrokken zou zijn.”