Drie op vier Vlamingen willen zich houden aan bubbel áls het er eentje van tien man is én we zelf mogen kiezen

Het beknot ons sociaal leven en het zorgt voor heel wat rekenwerk, maar we beseffen ook: het is o zo nodig. Drie op de vier Vlamingen willen zich wel degelijk houden aan sociale beperkingen, mits de bubbel van vijf volgende week een ‘flexbubbel van tien' wordt, waarbij we zelf het aantal personen kunnen kiezen. Dat blijkt uit de nieuwste motivatiebarometer van de UGent.