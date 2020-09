Hein Vanhaezebrouck over de sterktes van het verrassende Charleroi en Beerschot: “Maar hopelijk graven ze zich vanavond niet allebei in”

Freaky Friday vandaag, want de verrassende nummers één (Charleroi) en twee (Beerschot) spelen tegen elkaar. Voor één keer is dit geen doodgewoon duel en dus vroegen we onze huisanalist Hein Vanhaezebrouck om de sterktes van beide teams te bespreken. “Ze beschikken allebei over een snelle omschakeling. Maar hopelijk graven ze zich niet allebei in, want dan krijgen we niks te zien.”