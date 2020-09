Forse stijging van dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen: gemiddeld 978

Tussen 8 en 14 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen fors gestegen naar 978,3 per dag. Dat is een toename met 74 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen, en ook een pak meer dan het gemiddelde dat gisteren gemeld werd: tussen 7 en 13 september lag het nog op 807,3.

Sinds de start van de uitbraak testten in ons land nu al 97.976 mensen positief, zo blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er liefst 2.028 meer dan het totaal dat gisteren gemeld werd.

Van 8 tot 14 september overleden gemiddeld elke dag 2,7 mensen, waarmee het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens momenteel nog altijd stabiel blijft. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie 9.936 patiënten (1 meer dan een dag eerder gemeld).

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 10 en 16 september met 16,7 procent naar 39 per dag. In totaal moesten al 19.484 mensen worden opgenomen (48 meer dan het totaal dat gisteren gemeld werd). Op 17 september lagen volgens de cijfers van Sciensano 371 patiënten in het ziekenhuis, van wie 69 op intensieve zorgen.

Er zijn in ons land tot slot 93,9 (+66 procent) nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.