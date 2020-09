Raad van bestuur VRT buitenspel gezet over Streamz

In de raad van bestuur van de VRT staat komende maandag een “discussie” op de agenda over de samenwerking tussen de VRT en streamingdienst Streamz, die een samenwerking is tussen DPG Media en Telenet. Rijkelijk laat, vinden meerdere leden van de raad. Streamz is namelijk al sinds maandag beschikbaar.

De overeenkomst tussen de VRT en Streamz was nieuws dat de leden van de raad van bestuur zelf in de pers moesten lezen, blijkt uit mailverkeer dat we konden inkijken. In een mail aan de voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande (CD&V) op 7 september haalt Dirk Sterckx (Open VLD) aan dat de raad, die bevoegd is voor strategische beslissingen, op de hoogte had moeten worden gebracht. Diezelfde dag nog werd hij bijgetreden door Vlaams Belang-lid Eric Deleu en Groen-lid Bart Caron.

“Maar de beslissing van de directie is in deze fase geen strategische materie, want dit is de voortzetting van de bestaande afspraken met Play en Play More (het betaalpakket van Telenet dat de basis vormde voor Streamz, nvdr.)”, reageert Bob Vermeir, woordvoerder van de raad van bestuur en de directie van de VRT. Dat is ook de mening die minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is toegedaan. “De raad moet gehoord worden voor strategische beslissingen, niet voor licentieovereenkomsten zoals deze.”