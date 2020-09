Komst orang-oetans naar Planckendael voor onbepaalde tijd uitgesteld door geldtekort

Mechelen / Muizen - De komst van een groep orang-oetans naar Zoo Planckendael in Muizen (Mechelen) is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het project verderzetten is momenteel financieel niet haalbaar. Door de coronacrisis zag Planckendael haar inkomsten grondig teruggeschroefd worden, waardoor het project in de koelkast belandde. “We hopen op begrip van onze bezoekers.”

Begin dit jaar kondigde Zoo Planckendael in Muizen de komst aan van een familie orang-oetans. De grote rosse mensapen, die in de natuur hoog in de bomen van Borneo en Sumatra leven, zouden een nieuwe thuis krijgen in de tropische serre. Daar zaten tot dan onder meer vogels, reptielen en kleinere apen, zoals gibbons en makaken. In het nieuwe verblijf zouden de orang-oetangs zowel binnen als buiten heel wat leef-, klim- en speelmogelijkheden hebben.

Goede huisvader

De serre werd leeggehaald zodat ze dit jaar grondig kon worden verbouwd, maar de werken liggen stil en het project werd voor onbepaalde tijd naar de koelkast verwezen. “De coronacrisis heeft een enorm zware impact gehad op onze werking, dat is geen geheim”, zegt Ilse Segers, woordvoerster van Planckendael. “Wij zijn een vzw en moeten onze parken besturen als een goede huisvader. Door de sluiting tijdens de lockdown en de andere maatregelen kennen we een slecht jaar. Onze inkomsten gingen fors achteruit, maar het project met de orang-oetans kost net enorm veel geld. Daarom is het op dit moment financieel niet haalbaar om het verder te zetten.”

In Zoo Antwerpen werd het leegstaande verblijf van de brilberen omgevormd tot speeltuin, maar zo’n tijdelijke invulling komt er niet voor de serre en de voormalige gibboneilanden. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang de bezoekers zullen moeten wachten op de indrukwekkende mensapen. “Er spelen momenteel zo veel onzekere factoren, dat we onmogelijk kunnen zeggen wanneer het project weer wordt hervat”, klinkt het. “We hopen op een goed najaar, zodat we dit jaar toch nog wat kunnen goedmaken. We duimen dat onder meer de twee lichtfestivals van China Light die we deze winter organiseren in de Zoo en in Planckendael het goed zullen doen.”

Kweekprogramma

“We vinden het enorm jammer dat we de orang-oetans voorlopig nog niet kunnen verwelkomen in ons park”, benadrukt Segers. “Want nadat de laatste orang-oetans in 2007 zijn vertrokken uit de Antwerpse Zoo, hadden we nu graag met Planckendael deelgenomen aan het kweekprogramma voor deze bedreigde diersoort. We hopen op begrip van onze bezoekers.”

Ook de verhuizing van de Indische neushoorns is nog niet voor morgen. Zij zouden van hun huidige verblijf verhuizen naar het perk tegenover de tropische serre waar momenteel de kamelen en wisenten zitten. De dieren zouden zo beter geïntegreerd worden in het Aziatische themagebied. “Die verhuizing behoort tot ons masterplan maar ligt nog op de tekentafel. Er is nog niets concreet”, besluit Segers.