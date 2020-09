Werkzoekenden kunnen in Wallonië gratis hun rijbewijs halen

De Waalse regering heeft het licht op groen gezet voor een “passeport drive”, het gratis rijbewijs voor werkzoekenden, zo bericht La Derniere Heure vrijdag. De regering maakt 8 miljoen euro vrij, om de ongeveer 4.000 werkzoekenden toe te laten om kosteloos hun rijbewijs te behalen.

De maatregel maakt deel uit van een pakket aan economische relancemaatregelen die afgelopen zomer werden goedgekeurd. Concreet zal de overheid de cursussen (30 uur autolessen) en de kost voor het theoretisch en praktisch rijexamen op zich nemen. De maatregel geldt voor werkzoekenden die dit jaar een vorming volgen of afgerond hebben bij de arbeidsbemiddelingsdienst Forem of bij één van de partners, of zij die een socio-economisch integratietraject volgen bij het OCMW.

De eerste “passeports drive” zullen vanaf 28 september worden uitgereikt en kunnen gebruikt worden bij de partner-rijscholen. Als het project een succes is, kan het uitgebreid worden.