Antwerp zoekt oplossing voor ‘verdwenen’ Portugees Ivo Rodrigues: “We gaan hem niet zomaar wegschenken”

Hoe moet het verder met Ivo Rodrigues (25)? De Portugese publiekslieveling van Antwerp traint al meer dan een maand niet meer mee, maar blijven verkommeren is uiteraard niet de bedoeling. Keert hij nog terug in de A-kern of vindt hij een nieuwe werkgever? Göztepe en APOEL Nicosia toonden reeds interesse. “Maar we gaan een waardevolle speler niet zomaar wegschenken”, zeggen ze bij de Great Old.