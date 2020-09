Kamercommissie over aanpak coronacrisis in ons land neemt valse start: Wereldgezondheidsorganisatie verbiedt getuigenis van internationale expert

De Bijzondere Kamercommissie die zich moet buigen over de aanpak van de coronacrisis heeft vrijdagmorgen een valse start genomen. De commissie zou echt van start gaan met een hoorzitting van dokter Hans Kluge, regionaal directeur Europa van de WHO, maar die is niet komen opdagen. De Wereldgezondheidsorganisatie verbood hem om te komen getuigen over de Belgische aanpak van de crisis.

Commissievoorzitter Robby De Caluwé (Open VLD) moest het vrijdagmorgen met tegenzin toegeven: nauwelijks een uur voor de commissie kreeg hij te horen dat dokter Hans Kluge niet zou opdagen voor de allereerste echte zitting van zijn commissie. Kluge is als Europees directeur van de Wereldgezondheidscommissie nochtans een essentiële stem in de commissie, die zich vandaag zou buigen over de internationale afstemming en communicatie.

“De WHO is een rapport aan het voorbereiden rond de crisis”, zegt De Caluwé. “We kunnen onze vragen aan hen doorsturen en na de publicatie van dat rapport kunnen we dokter Kluge ongetwijfeld opnieuw uitnodigen.”

In de Kamercommissie klonk op alle banken ongeloof over die manier van werken. Kathleen Depoorter (N-VA) sprak van “een bangelijk gevoel” en herhaalde dat de commissie moet evolueren naar een echte onderzoekscommissie. Ook Barbara Pas (Vlaams Belang) deelde die mening. “We moeten een onderzoekscommissie (die dezelfde juridische bevoegdheden heeft als een rechtbank, nvdr.) worden als we mensen willen kunnen horen in deze commissie”, klonk het.