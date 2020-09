Na de ondergang van Roeselare: transfervrije Wouter Biebauw onderhandelt met Beerschot

Wouter Biebauw (36) heeft de voorbije dagen onderhandeld met Beerschot. De doelman zou op het Kiel de doublure van kapitein Mike Vanhamel kunnen worden. Beide partijen zijn echter nog ver van een akkoord, komend weekend wordt er meer duidelijkheid in dit dossier verwacht.

KSV Roeselare werd donderdag officieel failliet verklaard waardoor de spelers van de club transfervrij op zoek kunnen gaan naar een nieuwe club. Voor een ervaren doelman als Wouter Biebauw (36), met meer dan 250 matchen op het hoogste niveau op de teller, is het een flinke tegenvaller dat de beslissing over Roeselare pas zo laat gevallen is. De meeste clubs hebben intussen al voldoende doelmannen in de kern.

Maar bij Beerschot is er wel ‘ruimte’ voor een extra doelman als doublure van kapitein Mike Vanhamel. Met Antoine Lejoly (22) en Senne Goossens (18) heeft Beerschot al twee beloftevolle invallersdoelmannen rondlopen, maar beide jongens hebben nog geen ervaring op het hoogste niveau.

Dit weekend wordt er meer nieuws verwacht in het contractdossier van Biebauw, voorlopig werd er nog geen akkoord gevonden met de ervaren doelman.