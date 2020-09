Politiek verbolgen over ruziënde experten: “Als zij er al niet uitgeraken, waarom zouden de mensen dan de regels volgen?”

De politiek kijkt met grote ogen naar de ruziënde experts in de adviesraad Celeval. Dat de belangrijkste adviseurs van de regering in de strijd tegen corona er nu zelf een zootje van maken, is bijzonder jammer, klinkt het. “De virologen moeten qua discussie en onenigheid niet onder doen voor de politici”, klinkt het bij de regeringstop. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceert later op de dag een oproep om de rangen te sluiten.