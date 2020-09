Persconferentie Crisicentrum: cijfers blijven fors stijgen, verdubbeling versnelt en groepsimmuniteit is nog veraf

Tussen 8 en 14 september waren er gemiddeld 978 nieuwe coronabesmettingen per dag, dat is een toename met 74 procent ten opzichte van de week voordien. Zo is vrijdag gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano. In die periode waren er ook vier dagen met meer dan 1.000 besmettingen. Ook de ziekenhuisopnames blijven verder stijgen. Daarnaast gaf Sciensano ook een update enkele lopende onderzoeken. Daaruit kan geconcludeerd worden dat groepsimmuniteit nog veraf is.

In de week tussen 8 en 14 september waren er ook vier dagen met meer dan 1.000 besmettingen. Op maandag 14 september werden zelfs 1.625 bevestigde gevallen vastgesteld. “Aan dit tempo verdubbelt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames om de acht à negen dagen, enkele dagen geleden was dat nog om de twaalf dagen”, klinkt het bij viroloog Steven Van Gucht.

De meeste besmettingen vinden nog plaats bij twintigers, maar de virologen zien een toename in alle leeftijdsgroepen. “Het aantal bevestigde gevallen bij kinderen en jongeren tussen de 10 en de 20 jaar is de afgelopen periode verdubbeld, ook bij 60-plussers zijn er dubbel zoveel besmettingen”, aldus Steven Van Gucht.

Ook de ziekenhuisopnames gaan er fors op vooruit. In de periode tussen 8 en 14 september waren er gemiddeld 39 opnames per dag, dat is een stijging van 75 procent in vergelijking met de week ervoor. De meeste opnames waren er in Brussel en Antwerpen.

De sterftecijfers blijven fluctueren rond twee à drie per dag. “De toenemende ziekenhuisopnames hebben op dit moment nog geen invloed op de sterftecijfers, dat is het lichtpuntje vandaag”, aldus Van Gucht.

Meer tests, maar duidelijk ook meer besmettingen

Afgelopen periode werden er meer dan 30.000 coronatests per dag uitgevoerd. Daarvan had 3,2 procent een positief resultaat. Twee weken geleden testte nog 2,5 procent van de mensen die een test lieten doen positief. Volgens Van Gucht is het dan ook duidelijk dat het virus meer circuleert dan vorige weken. “Stop de verspreiding van het virus: draag een mondmasker, beperk je contacten en blijf thuis als je je niet goed voelt”, besluit Van Gucht.

Updates van twee serologische onderzoeken

Daarnaast kondigde Sciensano aan dat het twee serologische onderzoeken lopende heeft. Ze onderzochten bloed van bloeddonoren en van gezondheidsmedewerkers op het aanwezigheid van antistoffen.

“Sinds 30 maart onderzoekt Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis en le Service du Sang de la Croix-Rouge het gehalte antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van Belgische bloeddonoren. Dat geeft een voorzichtige indicatie van de evolutie van de blootstelling van de bevolking aan het virus.” Het gaat om meer dan 10.000 stalen. Daaruit blijkt dat ongeveer 5% van die doneren detecteerbare antistoffen heeft. “Dat aandeel blijft stabiel sinds april 2020.”

Dat onderzoek is niet representatief voor de algemene populatie. “Bloeddonoren (18-75 jaar) zijn immers een specifieke groep binnen de bevolking, die gezond is op het moment van de bloedafname.”

Daarnaast heeft Sciensano in samenwerking met Instituut voor Tropische Geneeskunde het bloed van 850 gezondheidsmedewerkers onderzocht. “Bloeddonoren (18-75 jaar) zijn immers een specifieke groep binnen de bevolking, die gezond is op het moment van de bloedafname.”

Wel wijst Sciensano er nog op dat voorzichtigheid geboden. “Deze studies focussen weliswaar op een belangrijk element van onze immuunrespons, maar immuniteit is niet louter te herleiden tot de hoeveelheid antistoffen in het bloed. Ook andere factoren, zoals T-cellen, spelen hierin waarschijnlijk een belangrijke rol.”

Wat kunnen we uit deze studies concluderen?

We zijn nog bijzonder ver verwijderd van groepsimmuniteit, dat staat vast. “Uit beide studies blijkt dat het percentage mensen met antistoffen tegen coronavirus in het bloed ruim onder de ongeveer 70% ligt die nodig is (...) Zowel in de “algemene” bevolking als bij het zorgpersoneel in ziekenhuizen. De proportie personen met antistoffen blijft op dit moment ook stabiel ondanks de heropflakkering van het virus de voorbije maanden.”